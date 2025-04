Anchieta convoca biblioteconomistas para avaliação de títulos e tempo

A Prefeitura de Anchieta publicou a convocação nº 04/2025, referente ao processo seletivo nº 07/2024 (biblioteconomistas), para que os candidatos classificados compareçam à Gerência Estratégica de Gestão de Pessoas para avaliação de títulos/cursos e tempo de serviço na área.

O endereço para comparecer é a sede da prefeitura: Rodovia Edival José Petri, Km 21,5 – nº 1.620 – Vila Residencial Samarco. A data é a próxima segunda-feira (5) e o atendimento será de 9 horas às 16h.

Clique aqui para abrir a convocação e conhecer todas as exigências a serem cumpridas.

