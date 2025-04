Anchieta dá continuidade à campanha de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta dará continuidade, durante o mês de maio, à campanha de vacinação contra a raiva animal nas comunidades do interior do município. A ação é promovida pela equipe de Zoonoses e tem como objetivo proteger cães e gatos contra a doença, além de prevenir a transmissão para humanos.

De acordo com o cronograma divulgado, a vacinação itinerante passará por 12 localidades, começando no dia 5 de maio pela comunidade de Belo Horizonte, passando por comunidades do Circuito dos Imigrantes, Olivânia e Boa Vista, ao longo do mês.

“A vacinação antirrábica é uma das principais formas de prevenção de uma doença. A raiva é letal tanto para os animais quanto para os seres humanos e, ao vacinar seu cão ou gato, o tutor contribui diretamente para a saúde pública e evita possíveis surtos da doença na comunidade. É uma medida simples, segura e indispensável”, afirma o médico veterinário Romeu de Podestá.

Vale lembrar que, na Sede do município, a Vigilância em Zoonoses de Anchieta oferece, toda quarta-feira, vacinação contra a raiva para os animais do município. O serviço de vacinação é realizado no prédio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Hemilio dos Santos Souza, nº 150, no Bairro Justiça 2 (onde funcionava o antigo CAPS). Para mais informações entrar em contato com a Zoonoses pelo telefone (28) 99254-2119.

A equipe da Vigilância em Zoonoses passará pelas casas nas comunidades, conforme o cronograma.

Confira as datas:

5 de maio – Belo Horizonte

6 de maio – Itajobaia

8 de maio – Segundo Território

12 de maio – Dois Irmãos

13 de maio – Alto Joeba

15 de maio – Alto Pongal

19 de maio – Itaperoroma Baixa

20 de maio – Baixo Pongal

22 de maio – Itaperoroma Alta

26 de maio – Córrego da Prata

27 de maio – Olivânia

29 de maio – Boa Vista