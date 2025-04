Anchieta disponibiliza mil vagas para consultas oftalmológicas

O município de Anchieta vai realizar 1000 consultas de oftalmologia que serão agendadas ainda no mês de abril para pacientes que aguardavam agendamento da especialidade. Essa ação é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta e o Governo do Estado, com o objetivo de proporcionar um atendimento mais eficiente e ágil para os cidadãos.

A partir do dia 16 de abril, os atendimentos oftalmológicos em Anchieta serão realizados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado nas proximidades da Foto Kelly, no Centro de Anchieta, atendendo os pacientes que já haviam realizado solicitações para o serviço. As consultas ocorrerão ao longo dos meses de abril e maio, com foco nas consultas previamente agendadas, buscando dar celeridade ao atendimento e reduzir a fila de espera.

Para o secretário de saúde de Anchieta, Renato Lorencini, a ação tem um impacto significativo na vida dos moradores. “Essas mil consultas são um reflexo do nosso compromisso em garantir acesso à saúde de qualidade para a população. A oftalmologia, é uma especialidade de alta demanda e essa ação proporciona às pessoas a chance de cuidar da saúde ocular, e sem a necessidade de sair de Anchieta”, afirmou Lorencini.