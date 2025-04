Anchieta: inscrições para CDPI seguem até a próxima quarta-feira (16)

Estão abertas, até quarta-feira (16), as inscrições para a 6ª Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa que será realizada em Anchieta no dia 25 de abril. Interessados devem procurar o Centro Social dos Idosos para se inscrever, das 8 horas às 16h.

A Prefeitura de Anchieta vai realizar a conferência juntamente com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Idoso. O tema escolhido é: “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.

A Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa desempenha um papel crucial na promoção e garantia das políticas voltadas para a temática do envelhecimento seguro, saudável e ativo, sendo um espaço democrático, deliberativo e inclusivo de participação.

Clique aqui e faça sua inscrição.

