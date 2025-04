Anchieta promove campanha para combater assédio entre colegas

É quase impossível percorrer os corredores da sede da Prefeitura de Anchieta e não se deparar com os cartazes distribuídos pelas paredes do Centro Administrativo Edival Petri: contendo frases de impacto, eles cumprem o papel de fazer refletir sobre o assédio entre colegas de trabalho.

“É uma campanha contra o assédio moral, sexual e a discriminaçao em geral”, contou a controladora-geral municipal, Pamela Oliosi. “Esses cartazes fazem parte de uma série de novidades que a prefeitura está implementando”, revelou.

Entre as medidas direcionadas aos servidores da prefeitura, estão a publicação de uma Instrução Normativa (IN) para tratar as denúncias, um canal de comunicação exclusivo para receber as denúncias (com diversas camadas de proteção à vítima denunciante), os cartazes com frases de efeito, e um evento de encerramento no dia 6 de maio.

“Nosso principal intuito é informar sobre os males que o assédio causa nas vítimas e dar voz a essas pessoas”, pontuou Pamela. “Importante frisar que o assédio ocorre entre colegas e não somente de chefes para subordinados. E, apesar de as mulheres serem a maioria das vítimas, os homens também sofrem esse tipo de situação”, completou.

A equipe dessa campanha envolve os servidores Diego Ribeiro, Ana Claudia Souza, Maria Eduarda Zampirolli, Joice Vassoler e Leonardo Bissa Nogueira e conta com apoio da Gerência e Comunicação.