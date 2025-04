Anchieta tem o maior investimento por aluno em 2024 no Espírito Santo

A Prefeitura de Anchieta fez o maior investimento por aluno em 2024 entre todos os municípios capixabas . A confirmação é do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que divulgou, na tarde desta terça-feira (15), o relatório contendo a avaliação das contas anuais de 2024 dos 78 municípios capixabas .

O prefeito de Anchieta, Léo português, comemorou: “Sempre acreditei que uma educação forte faz uma sociedade melhor. Vamos continuar investindo na educação e fazendo de Anchieta um lugar cada vez melhor de se viver”, disse.

Anchieta investiu 31,13% da receita na educação, muito mais que o mínimo obrigatório constitucional de 25%. Quando analisado o investimento anual por aluno, o maior valor investido é observado em Anchieta, com R$ 19.196,18.

Com esse aporte, a Prefeitura de Anchieta superou a capital, Vitória, que ficou em segundo lugar (R$ 17.479,06) e todos os grandes municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória: Serra (42º), Vila Velha (69º), Viana (70º) e Cariacica (76º).

Entre os municípios vizinhos, Alfredo Chaves ficou em 21º, Piúma em 74º e Guarapari em 78º.

