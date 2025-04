Angra dos Reis decreta emergência após chuvas desalojarem 300 pessoas

O município de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, decretou situação de emergência neste sábado (5), após registrar 324 milímetros de chuva em apenas 24 horas. O volume elevado de precipitação provocou uma série de transtornos, como deslizamentos de terra, alagamentos e o transbordamento de rios, deixando pelo menos 346 pessoas desalojadas.

Com o agravamento da situação, a prefeitura acionou sirenes de alerta em 46 bairros e suspendeu os atendimentos de saúde não emergenciais. Ao todo, 36 pontos de apoio foram abertos para acolher a população afetada, incluindo quatro abrigos públicos.

Impacto em outras cidades

As chuvas também atingiram outros municípios fluminenses. Na capital e em Belford Roxo, foram registrados deslizamentos e desabamentos, felizmente sem vítimas. Em Teresópolis, oito moradores precisaram deixar suas casas, enquanto em Petrópolis, 60 pessoas buscaram abrigo em pontos de apoio.

As rodovias federais BR-101 (Rio-Santos), BR-040 (Washington Luís) e BR-116 (Rio-Teresópolis) também sofreram interdições temporárias por conta dos alagamentos e quedas de barreiras. Alguns trechos já foram liberados pelas autoridades.

Estado segue em alerta

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que o estado permanece em estágio máximo de atenção e reforçou o pedido para que a população siga as orientações das defesas civis municipal e estadual. Ele alertou para a possibilidade de novas pancadas de chuva na manhã deste domingo (6) e informou que a situação será monitorada até o fim do dia.

— Continuamos em alerta total e pedimos à população que respeite os avisos e as sirenes de emergência — disse o governador.