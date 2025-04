Anvisa proíbe comercialização de suplementos com ora-pro-nóbis

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, na edição desta quinta-feira (3) do Diário Oficial da União, a Resolução-RE nº 1.282, de 2 de abril de 2025, que determina a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de suplementos alimentares contendo ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata) em todo o território nacional. A medida também prevê o recolhimento de todos os lotes desses produtos.

