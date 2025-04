Apagão na Europa teve origem em um fenômeno atmosférico incomum; veja

Um apagão massivo afetou grandes áreas de Portugal e Espanha na tarde desta segunda-feira, com falhas no fornecimento de energia atribuídas a um fenômeno atmosférico raro. De acordo com a REN (Redes Energéticas Nacionais), a operadora elétrica portuguesa, a interrupção do fornecimento em Portugal foi resultado de uma falha na rede elétrica da Espanha, provocada por um fenômeno conhecido como “vibração atmosférica induzida”.

A REN explicou que as variações extremas de temperatura no interior da Espanha geraram oscilações anômalas nas linhas de alta tensão (400 kV), o que comprometeu o funcionamento da rede elétrica. Em comunicado oficial, a empresa afirmou que a recuperação total do sistema pode levar até uma semana, embora o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, tenha manifestado a expectativa de que a situação seja resolvida ainda nesta segunda-feira.

“A REN tem todos os seus recursos empenhados na recuperação da rede de abastecimento de energia a todo o país, em colaboração com as empresas produtoras e distribuidoras, e com a Rede Elétrica da Espanha. O processo de restabelecimento será gradual, com a conexão faseada dos diversos grupos de produção de energia”, afirmou a operadora. A nota também destacou que é impossível prever uma data exata para a normalização da situação, enquanto as autoridades e as empresas de transporte de eletricidade continuam investigando as causas do incidente.

O apagão começou por volta das 12h30 em Madrid e 11h30 em Lisboa, afetando partes significativas da Península Ibérica. O País Basco foi brevemente impactado, mas os cortes de energia não duraram muito tempo. A crise causou interrupções no transporte, afetando trens, linhas de metrô e aeroportos internacionais. A Red Eléctrica, operadora espanhola, informou que o restabelecimento completo da energia pode levar de seis a dez horas.

As autoridades locais pediram à população que minimizasse seus deslocamentos e só acionasse os serviços de emergência em casos de extrema necessidade. Em Portugal, a polícia alertou para possíveis falhas no funcionamento de semáforos e iluminação pública, orientando motoristas a evitar deslocamentos desnecessários e a redobrar a atenção nas estradas. A TAP Air Portugal também aconselhou os passageiros a não se dirigirem aos aeroportos enquanto os serviços não fossem normalizados.

A operadora espanhola ainda não se pronunciou sobre o comunicado da REN. O incidente, de causas ainda a ser totalmente esclarecidas, segue gerando incertezas e desafios na recuperação do fornecimento de energia nos dois países ibéricos.