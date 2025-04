Apenas 2 apostas do ES faturam “alto” no último concurso da Lotofácil

O concurso Lotofácil 3356 foi realizado nesta segunda-feira (31) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram: 04, 06, 07, 08, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24.​

Detalhamento do Sorteio

A Lotofácil é conhecida por sua simplicidade e altas chances de ganhar. No concurso 3356, os participantes aguardavam ansiosamente pelos resultados, que foram divulgados oficialmente pela Caixa Econômica Federal.​

Números Sorteados

Portanto, os números extraídos no concurso Lotofácil 3356 foram: 04, 06, 07, 08, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24. A combinação desses números determinou os ganhadores das diversas faixas de premiação.​

Entre os ganhadores com 14 números, destacam-se duas apostas do Espírito Santo:

SERRA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.543,67 VILA VELHA/ES LOTERIA ITAPARICA LOTERIA ITAPARICA LTDA 15 Fisico Não Bolão 6 R$2.543,64

Ganhadores e Premiações

Até o momento, a Caixa Econômica Federal não divulgou informações sobre o número de ganhadores ou os valores das premiações para o concurso Lotofácil 3356. Recomenda-se que os apostadores verifiquem seus bilhetes e acompanhem as atualizações no site oficial da Caixa.​

Como Conferir seu Bilhete

Assim, para saber se foi contemplado no concurso Lotofácil 3356, compare os números do seu bilhete com os sorteados: 04, 06, 07, 08, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24. A Lotofácil premia apostas com 11 a 15 acertos, sendo 15 acertos a faixa principal.​

Próximo Concurso

O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 3357, está agendado para quarta-feira (2). Entretanto, as apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica ou pelo site oficial da Caixa.​

Dicas para Apostadores

Para aumentar as chances de ganhar na Lotofácil, alguns apostadores optam por estratégias como:​

Apostar em mais números por bilhete (até 20), embora isso aumente o custo da aposta.​

Participar de bolões, que permitem apostas com mais números dividindo o custo entre os participantes.​

Analisar estatísticas de números mais sorteados, embora cada sorteio seja independente e aleatório.​

A Lotofácil continua sendo uma das loterias mais populares do Brasil, atraindo milhões de apostadores a cada concurso. Lembre-se sempre de jogar com responsabilidade e dentro de suas possibilidades financeiras.​

Portanto, para mais informações sobre os resultados e próximos sorteios, consulte o site oficial da Caixa Econômica Federal ou dirija-se a uma casa lotérica próxima.