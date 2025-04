Apiacá começa atendimento com novos leitos de UTI

Nesta quinta-feira (10), passou a vigorar a nova contratualização para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo, em Apiacá, que está autorizado a receber pacientes nos 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A estrutura, recém-instalada, agora faz parte da rede pública de atendimento hospitalar. A liberação oficial foi confirmada com a entrada em vigor da portaria estadual que garante o custeio regular do serviço.

O recurso repassado mensalmente pelo governo estadual vai manter a UTI funcionando, com profissionais e equipamentos, e sustenta uma estrutura mais completa no hospital. A enfermaria, praticamente dobrou o número de leitos. Agora são 16 ao todo, entre adultos e pediátricos, além do reforço com serviço de tomografia e duas salas de estabilização (Sala Vermelha).

Esse novo cenário é uma evolução do convênio firmado no início do ano passado entre a Prefeitura de Apiacá e o Hospital São Vicente de Paulo, que assumiu na época a gestão da unidade — o então Hospital José Monteiro. Desde então, a estrutura vem sendo ampliada, modernizada e integrada à rede estadual.

Com a nova organização, a unidade passa a receber tanto pacientes de entrada direta quanto casos regulados pelo Samu e pelas redes da região Sul. O hospital também assume o compromisso de dar respostas rápidas aos pedidos de internação, mantendo os leitos sempre disponíveis e priorizando o atendimento aos casos mais urgentes.

“Muitos contribuíram para que o nosso município alcançasse esse momento na saúde pública. Ganha toda a nossa comunidade, que conta com atendimento cada vez mais especializado e humanizado”, avalia a secretária municipal de Saúde, Flávia Zanardi.

“É um marco para Apiacá. Lutamos muito, várias pessoas, em várias frentes, ao longo dos meses, para garantir esse avanço. Ver os novos serviços funcionando, com tudo que ela representa para salvar vidas, é um momento de muita satisfação”, destacou o prefeito Márcio Keres.

Com mais estrutura, profissionais e recursos, Apiacá se firma como referência regional em atendimento hospitalar. Dentro dos próximos dias, o governador Renato Casagrande visita Apiacá para a solenidade oficial de inauguração dos novos serviços.