Aplicativo da BRK oferece comodidade e rapidez para usuários

Imagine nunca mais precisar reorganizar sua agenda, enfrentar trânsito ou usar o horário de almoço para resolver questões relacionadas à conta de água. Com a Minha BRK, plataforma digital da concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, essas tarefas podem ser realizadas de forma simples, prática e sem sair de casa.

A Minha BRK é a solução ideal para quem tem uma rotina cheia e valoriza cada minuto do dia. Com ela, é possível acessar serviços como consulta de faturas, emissão de segunda via, pedidos de ligação de água e esgoto e até comunicar vazamentos ou irregularidades – tudo 100% online, disponível 24 horas por dia, no site ou no aplicativo.

“Com a Minha BRK, nosso objetivo é dar autonomia aos clientes, proporcionar uma experiência que economize tempo e esforço. A plataforma foi desenvolvida com foco nas necessidades daqueles que valorizam a praticidade e desejam resolver tudo de forma eficiente, sem a necessidade de deslocamento até o atendimento presencial,” explica Flavio Galindo, gerente comercial da BRK em Cachoeiro.

Vale destacar os benefícios de um atendimento digital, especialmente para aqueles que enfrentam rotinas desafiadoras. Seja para pais e mães que precisam otimizar o tempo entre trabalho e cuidados com os filhos ou para quem não quer perder horas no trânsito, a Minha BRK torna as tarefas mais simples e eficientes.

“Com a Minha BRK, ninguém precisa abrir mão do seu tempo para resolver questões do dia a dia. Estamos oferecendo uma ferramenta acessível, intuitiva e que proporciona mais liberdade para os nossos clientes priorizarem o que realmente importa em suas vidas”, complementa o gerente.

Ao eliminar a necessidade de deslocamentos e oferecer acesso simplificado aos serviços, a BRK reafirma seu compromisso em inovar e proporcionar soluções que realmente fazem a diferença na vida dos seus clientes.

Acesse a Minha BRK pelo site ( www.minhabrk.com.br ) ou aplicativo (disponível para Android e iOS) e descubra como a tecnologia pode trazer mais praticidade e comodidade para a sua rotina. Resolva tudo de forma rápida e fácil, sem sair de casa.