Após briga por comida, tio joga óleo quente nos sobrinhos na Serra

Dois irmãos, de 19 e 17 anos, foram agredidos pelo tio, de 31 anos, no bairro Pitanga, na Serra, na tarde da última quarta-feira (2).

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas contaram que o tio teria jogado uma panela de óleo quente sobre eles e enforcado o adolescente de 17 anos.

Já o tio afirmou que a briga começou devido à quantidade de comida que o sobrinho mais novo teria colocado no prato. Ele contou também que foi agredido pelo menor com socos na cabeça.

Os envolvidos foram ouvidos e encaminhados para a 3ª Delegacia Regional para esclarecimento dos fatos. O adolescente de 17 anos precisou de atendimento médico devido às queimaduras.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 31 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, duas vezes, e por ameaça qualificada. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Leia também: Polícia Federal investiga corrupção na saúde no Espírito Santo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui