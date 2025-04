Polícia Federal investiga corrupção na saúde no Espírito Santo

A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e cooperação técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), deflagrou na manhã desta quinta-feira (3) a Operação Salvares, que investiga corrupção envolvendo recursos públicos na área da saúde.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Vila Velha, São Mateus e Rio de Janeiro, expedidos pela Justiça Federal. Além disso, foram implementadas ordens de sequestro/bloqueio de bens e valores e de afastamento de servidora pública investigada.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros crimes em apuração.

Leia também: Inmet prevê situação de perigo para cidades do Espírito Santo