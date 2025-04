Após denúncia, Lula exonera ministro das Comunicações, Juscelino Filho

A exoneração de Juscelino Filho (União-MA) do cargo de ministro das Comunicações foi publicada na edição desta quarta-feira (9) do Diário Oficial da União. O ato, assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que exerce interinamente a Presidência da República durante a viagem oficial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Honduras, ocorre um dia após o ministro pedir demissão.

A saída de Juscelino foi motivada pela denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que o acusa de envolvimento em um esquema de desvio de emendas parlamentares, supostamente praticado durante seu mandato como deputado federal. Os recursos, segundo a investigação, teriam sido destinados a obras em Vitorino Freire (MA), município administrado por sua irmã, Luanna Rezende.

A denúncia foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. A investigação da Polícia Federal aponta indícios dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitações.

Ainda na terça-feira (8), o presidente Lula entrou em contato com Juscelino Filho e sugeriu que ele se afastasse do cargo para concentrar-se em sua defesa.

Em nota, o ex-ministro afirmou que sua saída representa “um gesto de respeito ao governo e ao povo brasileiro”. Ele disse que precisa se dedicar à própria defesa “com serenidade e firmeza”, e reiterou confiança no Supremo Tribunal Federal, afirmando que as acusações são infundadas.

O governo ainda não anunciou o nome que assumirá o comando do Ministério das Comunicações. A expectativa é de que a pasta continue sob responsabilidade do União Brasil. O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União-MA) é apontado como o favorito para assumir a vaga.

