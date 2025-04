Após fazer ameaças, homem é preso pela Polícia Militar em Marataízes

A Polícia Militar realizou, nesta quinta-feira (24), a apreensão de uma arma de fogo e a prisão de um homem no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes.

De acordo com a PM, a prisão ocorreu após ameaças feitas nesta quinta-feira. O homem e a arma foram encaminhados à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui