Após ser baleado no rosto, suspeito reage, mata agressor e vira réu

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio, concluiu o inquérito policial que apurou o homicídio de Marcelo Nunes da Silva, de 46 anos, ocorrido no último dia 5 de abril, na localidade conhecida como Morro do Romário, no mesmo município. Um homem, de 23 anos, foi indiciado pelo crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia dos fatos, o suspeito estava próximo à rodoviária da cidade quando foi abordado pela vítima, que teria questionado sobre um local para comprar drogas. O suspeito informou que conhecia um ponto de venda e ambos seguiram em direção ao bairro Boa Fé, em Afonso Cláudio.

Ao chegarem à subida do Morro do Romário, a vítima teria sacado uma arma de fogo e efetuado um disparo contra o suspeito, atingindo sua bochecha, com o projétil saindo próximo à nuca. Mesmo ferido, o investigado entrou em luta corporal com a vítima, conseguiu tomar a arma e efetuou quatro disparos, resultando na morte do homem no local.

Após o ocorrido, o suspeito foi socorrido por uma equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e encaminhado ao Hospital Municipal para atendimento médico. A situação foi comunicada ao delegado plantonista, que ratificou a prisão em flagrante. Após receber alta, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Durante a investigação, a equipe policial reuniu outros elementos informativos, como imagens de câmeras de videomonitoramento que flagraram o investigado e a vítima momentos antes do crime, na região central da cidade.

O titular da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio, delegado Júlio César Cortina, explicou que, apesar de o suspeito ter alegado legítima defesa durante o interrogatório, foram identificadas contradições entre as versões apresentadas por ele no momento da prisão, no depoimento de testemunhas e nas imagens analisadas.

“Diante da análise, ainda que não exauriente, não foi possível comprovar elementos que pudessem justificar a aplicação da excludente de ilicitude em sua conduta”, afirmou o delegado.

O suspeito possui passagens anteriores pela polícia pelos crimes de tráfico e uso de drogas, lesão corporal e violência doméstica.

“O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário para prosseguimento da persecução penal. Este foi o terceiro crime violento com resultado morte registrado em Afonso Cláudio neste ano e todos os inquéritos foram concluídos com a identificação dos autores”, disse o delegado Júlio César Cortina.