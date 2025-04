Aprovação de Lula cai, e reprovação chega a 56%, diz Genial/Quaest

A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (2), revela que a reprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu para 56%, o pior índice desde o início do mandato. O número representa um aumento de sete pontos percentuais em relação ao último levantamento, realizado em janeiro, quando a avaliação negativa era de 49%.

Por outro lado, a aprovação do governo caiu de 47% para 41% no mesmo período, enquanto 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Tentativas de reação

Este é o primeiro levantamento após o governo anunciar um pacote de medidas para conter a alta reprovação. No início de março, Lula aprovou ações voltadas à redução do preço dos alimentos, apontado como um dos fatores que mais impactam sua imagem. Além disso, o presidente tem intensificado viagens pelo país e divulgado iniciativas para facilitar o acesso ao crédito, como o empréstimo consignado para trabalhadores CLT e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil.

Diferenças regionais e demográficas

O levantamento também mostra que a desaprovação ao governo cresceu em todas as regiões do país. No Nordeste, tradicional reduto petista, a aprovação caiu para 52%, enquanto a rejeição chegou a 46%. No Sul, a situação é ainda mais desfavorável ao presidente, com 64% de desaprovação contra 34% de aprovação.

Pela primeira vez, a avaliação negativa superou a positiva em grupos como mulheres e pessoas pretas e pardas, o que pode indicar um desafio maior para o governo reconquistar esses segmentos.

