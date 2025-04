Aprovados em concurso público tomam posse em Iúna

Na última semana, aconteceu a posse de 47 candidatos aprovados e classificados no Concurso Público de Iúna nos cargos de Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Auxiliar Administrativo, Fiscal, Analista Ambiental e Licenciamento, Auditor de Controle Interno, Contador, Engenheiro Civil, Professor da Educação Básica dos Anos Iniciais, Professor da Educação Infantil, Professor da Educação de Campo e Pedagogo.

Rosiane Malvina da Silva Coelho, aprovada como motorista, discursou em nome de todos os efetivos. Ela comentou “Neste dia memorável, estamos com satisfação neste momento tão esperado. Ufa, conseguimos. Valeu a pena todo o esforço, noites de estudos nas madrugadas e quantas vezes ter que deixar os amigos e a família para nos dedicar a tão sonhada conquista”.

Na ocasião, estiveram presentes o prefeito Romário Batista Vieira, o vice-prefeito José Ramos Furtado, além de representantes de secretarias do município e do Poder Legislativo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui