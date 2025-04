AQUIPod debate fraudes no INSS e Direito Previdenciário

As denúncias de desvios no pagamento de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixaram a população brasileira perplexa e revoltada. Além disso, trouxe uma série de dúvidas quanto ao ressarcimento desses valores subtraídos sem o consentimento dos beneficiários.

Para debater esse assunto e esclarecer as principais dúvidas dos leitores do AQUINOTICIAS.COM, o AQUIPod receberá, nesta quarta-feira (30), a partir das 16h, a advogada, especialista em Direito Previdenciário, Maira Luíza Santos.

O bate-papo acontecerá AO VIVO no canal do AQUINOTICIAS.COM no Youtube. Participe com a gente, deixando a sua pergunta nos comentários. Aproveita e compartilha para que mais pessoas também possam se informar sobre o assunto.