Assalto expõe falhas de segurança na orla de Vila Velha

Dois empresários foram assaltados por criminosos armados enquanto caminhavam pela orla da Praia da Costa e de Itapoã, em Vila Velha, no início da tarde deste sábado (26). O crime aconteceu próximo ao Blu Food Park, uma das áreas mais movimentadas da cidade.

O crime, praticado por dois suspeitos em bicicletas, expôs fragilidades na segurança da região, marcada pela ausência de câmeras de monitoramento. O local já havia sido cenário de outro assalto recentemente, aumentando a preocupação entre moradores e comerciantes.

A ocorrência reforça a necessidade de reforço no patrulhamento integrado entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Especialistas e lideranças locais defendem investimentos contínuos em segurança para preservar a imagem de Vila Velha como destino turístico e garantir tranquilidade para quem vive e frequenta a cidade.

