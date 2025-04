Atenção máxima! Chuvas intensas colocam o ES em perigo real

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (25) um alerta laranja para chuvas intensas no Espírito Santo. O aviso indica risco real de alagamentos, deslizamentos e ventos fortes, especialmente em áreas urbanas e regiões de encosta.

Segundo o Inmet, o nível laranja é o segundo mais alto na escala de alertas e aponta para a possibilidade de precipitações entre 30 e 60 mm/h, podendo chegar a 100 mm/dia, além de rajadas de vento superiores a 60 km/h.

A Defesa Civil Estadual pede que a população fique em alerta máximo e evite áreas de risco durante o período crítico. A recomendação é não enfrentar enxurradas, manter distância de fios elétricos caídos e comunicar qualquer emergência pelo número 199.

Além da chuva, o vento forte pode causar queda de árvores e postes, além de destelamentos em bairros mais expostos. A orientação é reforçar estruturas soltas, como lonas, telhas e objetos em varandas ou quintais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui