Atenção! Mudança no tempo pode trazer transtornos aos capixabas; veja

A terça-feira (29) começa com tempo firme no Espírito Santo. O céu fica com poucas nuvens e faz calor em todas as regiões até o fim da manhã, mantendo um clima típico de outono mais seco.

No período da tarde, no entanto, a situação muda com a chegada de uma frente fria. Áreas de instabilidade se formam e provocam chuva em todo o estado. O vento sopra com intensidade moderada no litoral, e há chance de rajadas mais fortes entre o litoral sul e a Região Metropolitana.

Na Grande Vitória, variação de nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 30 °C.