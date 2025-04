Autobiografia “Já Deus Certo” revela jornada de fé e superação

“Já Deus Certo” é um livro autobiográfico que conta uma jornada emocionante, marcada por fé, coragem e transformação.

A autora, Layra Salardani compartilha vivências que revelam sua trajetória como mulher, mãe, filha e ser humano em busca de sentido.

“Este livro é é mais do que uma autobiografia. Acredito que ele seja um guia prático e emocional, que estimula a busca por significado em cada aspecto da existência”, explica a autora.

Ao longo da narrativa, Salardani aborda temas como espiritualidade, família e relacionamentos, conectando cada experiência a valores que formaram sua identidade.

Com uma linguagem leve, ela instiga reflexões sobre autoconhecimento, resiliência e propósito.

Mais do que contar sua história, a autora inspira. Cada capítulo convida o leitor a olhar para dentro, reconhecer desafios e celebrar conquistas, mesmo diante das adversidades. A obra transforma memórias em ensinamentos e reforça o poder da fé como guia em momentos decisivos.

Nome do livro: JÁ DEUS CERTO

Autora: LAYRA AMORIM SALARDANI

Dia do lançamento: 14/04/2025

Local: Auditório Palácio Bernardino Monteiro, Praça Jerônimo Monteiro, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES

