Autora capixaba lança livro infantil em parceria inédita

Ler é fundamental para a educação das crianças e os dados estão cada vez mais alarmantes: muitas têm deixado de ler para acessar a internet. Uma boa oportunidade para esse incentivo vem na forma de livro infantil: “O Roubo do Sol”, fruto de uma parceria que atravessa o Atlântico. Isso porque o livro é uma criação conjunta da escritora capixaba Aline Dias com dois espanhóis: a ilustradora Irene Pérez e o escritor e professor Max Hidalgo. O livro será lançado no início de maio em Iúna, Alegre e Patrimônio da Penha, e é direcionado para crianças de quatro a oito anos.

“Garantir que os livros cheguem às crianças é uma missão para manutenção da inteligência”, comenta Aline Dias. E para quem não vê a hora de adquirir a obra, a estreia da temporada de lançamentos já tem data e local confirmados: será no dia 10 de maio (sábado), às 17h30, na Casa da Cultura de Iúna. Além da sessão de autógrafos com a escritora capixaba, haverá contação de histórias infantis.

Nas semanas seguintes, a autora Aline Dias segue lançando o livro em outras cidades capixabas: em Alegre no dia 13 de maio, às 18h30, na Biblioteca Municipal “Professora Therezinha Henrique Campos”; em Patrimônio da Penha no dia 17 de maio, às 14h, na Brinquedoteca Comunitária Curumim; e em Itaúnas, no dia 22 de maio, na Festa Internacional da Palavra, evento que promete agitar a vila de Conceição da Barra.

Distribuição gratuita de livros

Professores da rede pública poderão receber o livro gratuitamente. Para isso, devem fazer o cadastro, por meio do link: https://bit.ly/FormORouboDoSol e retirar seu exemplar em algum dos lançamentos (Iúna, Alegre ou Patrimônio da Penha). Serão distribuídos 50 exemplares gratuitos.

O livro “O Roubo do Sol” foi contemplado pelo Edital 009/2024 – Seleção de Projetos – Artes, Memória e Economia da Cultura, viabilizado com recursos do Funcultura, a partir do Programa de Coinvestimento da Cultura – Ciclo Fundo a Fundo 2023, repassados ao Fundo de Cultura do Município de Iúna por meio da Secretaria de Turismo e Cultura.

Por que incentivar crianças a lerem mais?

Dados da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicada em 2024, mostram que 68% das crianças de 5 a 10 anos gostam de usar a internet em seu tempo livre, contra apenas 25% que preferem ler livros em papel ou digitais. Na faixa etária seguinte, de 11 a 13 anos, a diferença é ainda maior: são 88% que preferem usar a internet contra 22% que optam pela leitura.

Para o autor Max, os livros infantis são fundamentais para que os pequenos possam cultivar a criatividade. “As crianças estão muito mais vivas do que a gente e entendem muito mais coisas do que a gente consegue enxergar. E, por outro lado, estão muito desamparadas frente ao mundo dos adultos e as suas arbitrariedades e violências. Os contos, e as imagens, podem ser espaços de cultivo da imaginação e da sensibilidade que deem às crianças meios para transformar o mundo em que estão inseridas”, destaca.

Sobre a obra

Em “O Roubo do Sol”, num belo dia o sol desaparece, fazendo com que os animais fiquem com medo uns dos outros e comecem a brigar e a se machucar. Depois de muito sofrimento, os bichos decidem, então, se unir para encontrá-lo e o sol volta a brilhar.

Um aspecto do livro que merece destaque é a ilustração de Irene Pérez. A artista, que trabalhou a maior parte da vida com obras para adultos, sempre teve vontade de desenvolver ilustrações infantis. Apaixonada por histórias sobre a natureza e os animais, Irene conta que, quando leu o texto de Aline e Max, rapidamente se identificou com o tema e as imagens fluíram de forma muito natural.

Irene destaca que quando deu início às ilustrações de “O Roubo do Sol”, decidiu trabalhar com uma paleta bem limitada, utilizando apenas as cores primárias – vermelho, azul e amarelo –, além de branco e preto. “Assumir o desafio de desenvolver ilustrações com uma paleta de cores tão limitada sempre produz resultados interessantes e com uma unidade clara. Também tentei sintetizar as formas o máximo possível e trabalhar tudo de uma forma bem simples. Às vezes, quando você impõe desafios a si mesmo, você encontra resultados diferentes daqueles aos quais está acostumado”, explica a artista.

Para Hidalgo, a ilustração é tão importante, ou mais, que o conto escrito. “As imagens não “ilustram” o conteúdo do conto e o conto não é uma simples “reprodução” textual do que as imagens mostram. Há tensões e jogos específicos entre uma parte e a outra”, comenta o autor.

Ele acrescenta que, como o livro foi pensado desde o início como ilustrado, a primeira versão escrita foi adaptada em função das ilustrações. “Nesse sentido, uma das coisas que mais gostamos é como se faz a noite e como voltam, devagar, a luz e a luminosidade nas imagens. É um livro que fala de resistência e transformação”, explica Max.

Como a parceria surgiu

A inusitada combinação de seis mãos para criar “O Roubo do Sol” começou em 2018, na Bahia, quando Aline morava em Trancoso e Max, que é tradutor e fala português, estava em viagem pelo local, de férias. Conheceram-se, trocaram textos e deram início à amizade. Max já trabalhava, em Barcelona, com Irene, que tinha a vontade de lançar um livro infantil.

O Roubo do Sol torna-se, então, uma ideia possível: a partir do fio original de Aline, no qual o sol é roubado e crianças precisam resgatá-lo para que a vida possa continuar, os animais assumem o lugar dos pequenos, devido à preferência da ilustradora por desenhar bichos. Após cerca de um ano e meio, ficou pronta a primeira versão do livro, escrita em espanhol.

Sobre os autores

Aline Dias nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, em 1988, é escritora e jornalista. Publicou “Vermelho” (novela, 2012); “além das pernas,” (contos, 2015); “A única coisa que fere é manhã pós-amor” (prosa poética, 2017); “E se o mundo descostura?” (infantil, 2023), “Suja” (poesia, 2024) e Bagunça (romance, 2025).

Max Hidalgo Nácher nasceu em Castellón de la Plana em 1982. É professor de Teoria Literária e Literatura Comparada na Universidade de Barcelona, pesquisador e tradutor.

Irene Pérez é uma ilustradora profissional que trabalha internacionalmente desde seu estúdio em Barcelona e colabora em projetos relacionados a design, música, edição, imprensa, projetos sociais, assim como em projetos culturais em geral.

Serviço: Lançamento do livro infantil “O Roubo do Sol”, de Aline Dias, Max Hidalgo e Irene Pérez

Locais e datas:

Iúna – 10 de maio (sábado), às 17h30, na Casa da Cultura (R. Des. Epaminondas do Amaral, 152, Centro, Iúna/ES)

