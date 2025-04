Autoridades e entidades debatem segurança pública em Guaçuí

Na noite da última terça-feira (23), às 19h, o Lions Clube de Guaçuí sediou uma reunião que reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes das forças de segurança e de entidades da sociedade civil organizada. O encontro teve como pauta principal a situação da segurança pública no município.

Durante a reunião, foram apresentados dados sobre a criminalidade em Guaçuí, seguidos de um debate entre os presentes, que discutiram os desafios enfrentados na área e possíveis ações integradas para melhorar a segurança na cidade.

Segundo o presidente do Lions Clube de Guaçuí, Ailton Fernandes, a iniciativa foi bem-sucedida. “Tivemos a adesão de diversas entidades e a oportunidade de dialogar com os poderes municipais, Ministério Público e órgãos de segurança sobre a realidade da segurança pública em nosso município”, afirmou.

Estiveram presentes o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues Pereira; o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Lomeu de Oliveira, acompanhado dos vereadores Adimilsom Moreira, Paulinho do Vitalino, Valmir Santiago e Nelson Salvador. Também participou o promotor de Justiça da comarca, Dr. Gino Martins Borges Bastos; o delegado da Polícia Civil, Dr. Levy de Santana Carvalho; o subcomandante do 3º BPM, major Flávio Zucolotto; o subcomandante da 2ª CIA do 3º BPM, aspirante Rogério Oliveira; a subtenente Carolina, do 2º Pelotão da 4ª CIA do Batalhão de Polícia Militar Ambiental; e o subtenente Jandovil Fernandes, chefe da Instrução do Tiro de Guerra 01-013. A ausência da juíza da comarca, Dra. Graciela de Rezende Henriquez, foi justificada.

Representando a sociedade civil, participaram da reunião: Mariana Pavesi (Rotary Clube de Guaçuí), João Paulo Machado (Loja Maçônica Liberdade e Luz), Júlio Maria Heitor (Loja Maçônica Acácia de Guaçuí), Eliane Amaral (APAE), Guilherme dos Santos (Associação Guardiões do Caparaó Moto Clube), Magno Geaquinto (Lira Santa Cecília), Flavio de Sousa (Associação de Moradores do Bairro Vale do Sol), Liomar Oliveira (Associação de Moradores do Bairro da Palha), Grazy Athaide (Comunidade Autismo de Guaçuí – COMAG), Pr. Jânio Quadros (Conselho de Pastores – COMPEG), Bruna Theodoro (Movimento de Cursilho de Cristandade – DECOLORES) e Kátia Tosi (Centro Espírita Amor em Jesus), entre outros.

A reunião reforçou a importância do diálogo entre poder público e sociedade civil para a construção de estratégias eficazes de combate à criminalidade e promoção da segurança em Guaçuí.

Foto: Reprodução | Redes Sociais