Avanço na educação: Alegre participa de reunião do Funapes em Guaçuí

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Educação, marcou presença na reunião do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes), realizada nesta segunda-feira (22), no auditório da Superintendência Regional de Guaçuí.

O encontro contou com a presença do Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, e reuniu representantes de diversos municípios do sul capixaba para tratar das diretrizes do Edital nº 001/2025 do Funpaes.

O que é o Funpaes?

O Funpaes é uma iniciativa estratégica que visa apoiar financeiramente os municípios signatários do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), permitindo a apresentação de planos de aplicação voltados para:

Construção, reforma ou ampliação de escolas e espaços esportivos;

Aquisição de bens permanentes para qualificação da infraestrutura educacional.

O objetivo principal é atender à Meta 1 dos Planos Nacional e Estadual de Educação, promovendo a ampliação da oferta e a melhoria da qualidade na educação infantil e no ensino fundamental.