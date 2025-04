Bandidos atacam agência da Caixa e espalham “terror”

Na madrugada desta terça-feira (8), criminosos do grupo conhecido como “Novo Cangaço” realizaram um ataque coordenado contra a agência da Caixa Econômica Federal em Guaxupé, no Sul de Minas Gerais. A ação teve início por volta de 1h45 da manhã, segundo informações da Polícia Militar. O caso mobilizou forças de segurança de toda a região.

Explosões e tiros assustam moradores do Centro

Durante a ação, os criminosos fortemente armados usaram explosivos para invadir a agência localizada na Avenida Doutor João Carlos, no Centro de Guaxupé (MG). Diversos disparos de arma de fogo foram ouvidos por moradores, que relataram momentos de terror e pânico nas redes sociais.

Assalto em Guaxupé MG mobiliza forças de segurança

Em uma tentativa clara de intimidar as autoridades, enquanto parte do grupo atacava o banco, outros criminosos atiravam contra o quartel da Polícia Militar e a base da Guarda Municipal. Essa tática, comum em ações do Novo Cangaço, tem como objetivo dificultar a resposta policial durante o roubo.

Estrutura da agência foi parcialmente destruída

Segundo relatos de testemunhas e imagens divulgadas nas redes sociais, a estrutura da agência da Caixa foi danificada pelas explosões. Vitrines quebradas, portas arrancadas e marcas de tiros foram deixadas no local. As ruas próximas precisaram ser isoladas pela PM.

Ainda não há confirmação de valores levados

Até o momento, não foi confirmado se os criminosos conseguiram levar dinheiro da agência. A perícia foi acionada e equipes do BOPE e da Polícia Civil também acompanham o caso para avaliar os danos e identificar os responsáveis pelo ataque.

Tática do Novo Cangaço volta a assustar cidades mineiras

O modus operandi utilizado em Guaxupé (MG) segue o mesmo padrão de outros ataques realizados pelo “Novo Cangaço” em cidades pequenas: explosões simultâneas, reféns em potencial e ataque a prédios públicos para desviar a atenção da polícia.

População de Guaxupé vive madrugada de terror

Moradores relataram nas redes sociais que acordaram com o barulho de tiros e explosões. Alguns gravaram vídeos que mostram a movimentação dos criminosos, os sons de disparos e a presença de veículos suspeitos nas proximidades da agência e do quartel da PM.

Investigações estão em andamento

A Polícia Militar de Minas Gerais já iniciou as investigações sobre o assalto em Guaxupé MG. Câmeras de segurança da região serão analisadas para identificar os suspeitos e mapear a rota de fuga. Helicópteros e viaturas estão mobilizados na busca.

Guaxupé entra no radar do crime organizado

Especialistas em segurança apontam que a cidade pode ter sido escolhida por sua logística e distância de grandes centros urbanos, características exploradas por organizações criminosas que atuam no estilo do “Novo Cangaço”.

Autoridades pedem ajuda da população

A PM pede que qualquer informação sobre veículos ou pessoas suspeitas na região de Guaxupé (MG) seja imediatamente repassada aos canais de denúncia. O sigilo é garantido e pode ser essencial para a prisão dos envolvidos no assalto em Guaxupé MG.