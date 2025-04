BBB 25: enquete do paredão prevê resultado chocante; confira

O 17º Paredão do BBB 25 está definido! Guilherme, Joselma e Renata disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil, e um deles deixará o reality na próxima terça-feira (15). A formação do Paredão aconteceu logo após a eliminação de Vinícius, seguida imediatamente por uma nova Prova do Líder.

Na dinâmica, os participantes do BBB 25 se dividiram em duplas. João Pedro e Renata mostraram agilidade e venceram a prova. No entanto, como o tempo individual também contou, João Pedro se destacou e garantiu a liderança da semana.

No momento da votação, João Pedro usou seu poder de Líder e indicou Guilherme direto ao Paredão. A casa votou e escolheu Renata como a segunda emparedada, enquanto Joselma acabou na berlinda ao receber votos dos colegas. Agora, o público decide quem deve sair do jogo.

De acordo com a Enquete UOL sobre o BBB 25, Joselma aparece como a favorita para deixar o reality, com 44,54% dos votos. Renata vem em seguida, com 32,42%, e Guilherme é o menos votado até o momento, com 23,04%.

Após a formação do Paredão, Guilherme criticou a decisão de João Pedro. “O que ele [João Pedro] fez hoje pra mim soou como incoerente porque a minha sogra é uma prioridade pra ele, e ele me colocando no Paredão, automaticamente, ele estava colocando a minha sogra também”, disse o genro de Joselma, levantando polêmica entre os brothers.