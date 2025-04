Bebê é atingido por bala perdida durante tiroteio em Sooretama

Um bebê de dois anos foi baleado durante um tiroteio na manhã do último domingo (6), em uma praça no Centro de Sooretama.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe recebeu a informação de que suspeitos estariam efetuando disparos de arma de fogo em uma praça. No local, os militares foram informados de que um menino de dois anos havia sido baleado e socorrido ao Pronto-Socorro.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que o caso segue sob investigação e até o momento ninguém foi preso. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

