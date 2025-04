Detento é achado morto e enterrado perto do presídio de Xuri; veja

O corpo de um detento do regime semiaberto foi encontrado enterrado, neste sábado (5), a cerca de 500 metros de uma horta localizada no Complexo Prisional de Xuri, em Vila Velha.

De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), a localização foi possível graças ao trabalho da equipe K9, do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), especializada na detecção de cadáveres com o uso de cães farejadores.

Interno foragido

Ainda segundo a Sejus, há indícios de que o corpo seja de um interno que estava foragido do sistema prisional desde o dia 20 de janeiro deste ano.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Crimes no Sistema Carcerário e Socioeducativo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Corpo encaminhado para o IML

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, disponível gratuitamente em todo o estado.