Beleza Fashion Brasil 2025 terá representante de Conceição do Castelo

A adolescente Ana Dávila Melo de Carvalho, de 13 anos, será a representante de Conceição do Castelo no concurso de beleza Fashion Brasil 2025. O evento será realizado no próximo dia 17 de maio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Ana Dávila vai disputar o título na categoria pré-Teen. “Minha expectativa é que eu ganhe. Estou ansiosa e nervosa, mas feliz por estar participando e levando o nome de Conceição do Castelo para fora”, conta a candidata.

Para o concurso, Ana Dávila tem de preparado diariamente para representar bem o município. “Tenho assistido vídeos como treinamento, e fazendo aulas com a Miss Bruna Colodeti, de Castelo, além de aulas de etiqueta”, explica.

Além disso, Ana Dávila pontua as diferenças do trabalho como modelo e de participar de um concurso de beleza. “É muito diferente. Para o concurso tudo é mais delicado, com mais leveza. Como modelo não preciso me preocupar com a forma de gesticular”, garante.

Beleza Fashion Brasil 2025 terá três dias duração

Ana Dávila viaja no próximo dia 14 para Campo Grande na companhia da tia, Marilza Martins. No entanto, os custos da viagem são altos e ela ainda não levantou os recursos necessários.

“Conseguimos a hospedagem, mas ainda temos muita despesa. São dois vestidos de gala, outros três looks, traje típico, além de calçados, lembrancinhas, despesas com a passagem aérea e alimentação durante nossa estadia. Calculamos um custo em torno de R$ 12 a R$ 15 mil”, comenta a tia.

Além dos custos da viagem, toda a preparação de Ana Dávila é paga. “As aulas, as fotos, os deslocamentos para Cachoeiro e Castelo, tudo tem custo. Estamos tentando conseguir parcerias e ajuda para a compra dos vestidos e looks que serão usados no evento”, continua Marilza.

Quem é Ana Dávila?

Aos 13 anos, Ana Dávila mora em Conceição do Castelo há 9 anos com sua família. Ela é nascida no Ceará, onde passou parte da infância.

“Meu pai é de Conceição do Castelo e minha mãe é do Ceará. Iríamos nos mudar para a Bahia, mas viemos visitar nossos avós, e meus pais decidiram ficar aqui. Moramos no interior do município, em Ribeirão do Meio”, conta.

Estudante da 8ª série do Ensino Fundamental da Escola Elisa Paiva, Ana Dávila sonha em ser advogada criminal, e disse que gosta de Conceição do Castelo. “É uma cidade pequena e não temos preocupação com a segurança, é bem protegida. A cultura daqui é bem diferente do Ceará”, pontua.

Para finalizar, ela disse que o título pode mudar a forma como Conceição do Castelo é conhecida. “Temos muitas belezas naturais, mas não temos muito turismo. Se eu ganhar esse título, Conceição será reconhecida. Vou levar o nome da cidade para todo o Brasil”, completa Ana Dávila.