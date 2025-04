Blitz da Lei Seca em operação Força pela Vida tem prisões e recusas

A operação integrada “Lei Seca” realizada em vários pontos do Estado na noite de sexta-feira (25) e madrugada de sábado (26) flagrou 78 motoristas que se recusaram a soprar o bafômetro, além de diversas outras infrações de trânsito que foram registradas, e uma prisão em flagrante por tráfico de drogas.

A blitz, com foco na fiscalização do uso de álcool combinado com direção, contou com a atuação de 106 agentes de órgãos de segurança pública e viária componentes do Comitê Integrado de Fiscalização Força Pela Vida em pontos de abordagem montados em locais estratégicos em Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Brejetuba.

Durante a operação, as equipes de fiscalização compostas por agentes estaduais, federais e municipais abordaram 938 veículos e confeccionaram 192 autos de infração por condutas vedadas pela legislação de trânsito. Treze veículos foram removidos para o pátio por situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ao todo, foram realizados 491 testes de alcoolemia (bafômetro).

Uma pessoa foi presa em flagrante pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por conduzir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano. Ele foi conduzido encaminhado ao Sistema Prisional.

A fiscalização faz parte das ações do Programa Força pela Vida e está no calendário nacional de blitze com a temática da Lei Seca, em atendimento ao que prevê o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS). O objetivo é sensibilizar os condutores sobre a importância de cumprir as regras de trânsito e zelar pela segurança nas vias. Essa iniciativa visa evitar a perda de vidas, especialmente diante do aumento alarmante de acidentes de trânsito relacionados à combinação de álcool e direção.

“O Detran- ES em conjunto com as demais forças de segurança do Estado têm intensificado as ações de fiscalização, principalmente com foco na Lei Seca, para buscarmos a redução dos sinistros de trânsito e mortes no Estado. Não é aceitável que um condutor insista em beber e dirigir diante dos números alarmantes de morte no trânsito que temos registrado”, reforçou o diretor geral do Detran-ES e presidente da Associação Nacional de Detrans, Givaldo Vieira.

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, reforçou a importância da atuação integrada do Força pela Vida.

“Essa é mais uma operação integrada do Força pela Vida com foco na Lei Seca, combatendo infratores que combinam bebida e direção e potenciais causadores de sinistros de trânsito. Queremos destacar a importância da integração, da participação massiva de forças da PRF, forças estaduais e municipais de segurança viária. Hoje, 16 estados participam da mobilização nacional de cumprimento da Lei Seca”, disse.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, explica que a atuação das forças integradas visa a redução das mortes no trânsito.

“Temos aumentado muito o foco nas ações de trânsito. Temos perdido muitas vidas por conta dos acidentes e precisamos tomar medidas, assim como fizemos com os homicídios, para reduzir essas mortes que destroem famílias. As pessoas precisam entender que não há mais espaço para imprudência e consumo de álcool ao volante. Vamos seguir reforçando mais o nosso Comitê Integrado de Trânsito planejando estratégias para redução de óbitos”, contou.

“O Batalhão de Trânsito participa das operações integradas do Força pela Vida para combater o uso de bebida alcoólica combinado com a direção do veículo. Nessa noite, diversos condutores foram abordados infelizmente depois de terem feito o uso de álcool e foram autuados”, contou o comandante da equipe de Fiscalização do BPTran, tenente Lucas Lourenço.

O titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, delegado Maurício Gonçalves, reforçou também a importância das fiscalizações de trânsito como essas para garantir a segurança pública.

“As forças de segurança atuaram em blitz nos munícipios da Grande Vitória e em outros do interior. Em um dos pontos de blitz, um motociclista tentou se evadir da fiscalização e, ao ser abordado, foi verificada uma grande quantidade de substâncias entorpecentes no interior de sua mochila, bem como que ele não possuía habilitação e gerou danos, colocando em risco as pessoas e demais veículos que estavam na via de circulação”, destacou.

Participaram dessa ação, além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), efetivos da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran); Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT); Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES); Grupo Tático Operacional de Vitória (GTO/GCMV); Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV); Diretoria de Operações de Trânsito (DOT) (agentes de trânsito) de Serra; Guarda Civil Municipal de Viana – (GCMV); Guarda Civil Municipal e Agentes de Trânsito de Linhares; Guarda Civil Municipal de Anchieta; Guarda Civil Municipal de Marataízes e Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço Móvel de Urgência (Samu).

Comitê Permanente de Preservação da Vida no Trânsito

Em atenção aos dados de mortes no trânsito, que superaram os registros de homicídios pela primeira vez na série histórica registrada pela Sesp, o Governo do Estado instituiu uma série de ações e iniciativas.

Entre elas, está a criação de um Comitê Permanente de Preservação da Vida no Trânsito, coordenado pela Sesp e responsável por analisar as características dos sinistros de trânsito, planejar e realizar ações com foco na redução dos óbitos.

O grupo produz relatórios detalhados diariamente e se reúne semanalmente para avaliar os registros e analisar, individualmente, cada caso, conduzindo as estratégias para redução de incidentes e preservação de vidas no trânsito.

O comitê se baseia na mesma estratégia do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que tem gerado importantes resultados na redução de homicídios e alcançado recordes históricos.