Bolsonaro compartilha mensagem de recuperação enquanto segue internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou, nesta sexta-feira (18), uma foto sua da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) acompanhada de uma mensagem nas redes sociais. Em seu texto, ele afirmou que os últimos dias exigiram dele paciência e silêncio, enquanto se dedica à recuperação.

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, após passar por uma cirurgia no último domingo (13/4), para tratar uma obstrução intestinal. De acordo com o boletim médico divulgado nesta manhã, o ex-presidente segue em acompanhamento pós-operatório, sem previsão de alta. A avaliação clínica aponta boa evolução, sem dores ou complicações.

Em sua postagem, Bolsonaro destacou: “Os últimos dias têm exigido de mim silêncio, paciência e dedicação total à recuperação. Mesmo na UTI, sigo firme, amparado por uma equipe médica extremamente dedicada, pela minha família e pelas orações de milhares de brasileiros.”

Ele também refletiu sobre o momento, dizendo que “em situações como essa, o corpo precisa parar, mas o espírito se renova e se fortalece. Cada oração, cada mensagem, cada gesto de amizade reacende a chama da esperança e nos lembra da missão que temos pela frente. Há pausas que não interrompem, apenas nos preparam.”

O ex-presidente expressou ainda sua gratidão pelas mensagens de apoio, que incluem manifestações de parlamentares dos Estados Unidos e membros do Parlamento Europeu.