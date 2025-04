Bolsonaro segue internado na UTI após cirurgia abdominal; veja

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após passar por uma cirurgia no último domingo (13) para tratar complicações abdominais. Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (14), o estado de saúde é considerado estável, com sinais de boa recuperação.

O procedimento, que durou cerca de 12 horas, teve como foco a remoção de aderências intestinais — chamadas de bridas — e a reconstrução de parte da parede abdominal. Essas alterações são comuns em pacientes submetidos a cirurgias anteriores e podem causar dores e obstruções intestinais.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro está acordado, lúcido e não apresenta dores, sangramentos ou outras complicações no pós-operatório. Ele já iniciou a deambulação assistida, ou seja, começou a se mover com o auxílio de profissionais de saúde.

Apesar da boa resposta ao tratamento, ainda não há previsão de alta da UTI. O ex-presidente segue sob monitoramento intensivo.

Essa é mais uma das cirurgias realizadas após o atentado a faca sofrido em setembro de 2018, durante a campanha presidencial. Desde então, Bolsonaro já passou por diversos procedimentos relacionados ao sistema digestivo.