Bolsonaro tem piora clínica e segue na UTI sem previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou piora em seu estado de saúde e continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo boletim divulgado por sua equipe médica nesta quarta-feira (24). Ainda não há previsão de alta.

De acordo com o comunicado, Bolsonaro teve elevação da pressão arterial e alterações nos exames laboratoriais hepáticos. Diante do quadro, ele será submetido a novos exames de imagem ainda hoje.

O ex-presidente permanece em jejum oral, recebendo nutrição exclusivamente por via parenteral. Ele segue em tratamento com fisioterapia motora e medidas de prevenção contra trombose venosa. A recomendação médica é de que não receba visitas neste momento.

