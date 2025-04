BR-262: Ministro quer iniciar duplicação no ES ainda neste ano

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou nesta quinta-feira (10) que pretende dar início às obras de duplicação da BR 262, no Espírito Santo, ainda em 2025. A declaração foi feita durante o programa “Bom Dia, Ministro”, exibido pelo Canal Gov, em resposta a uma pergunta do jornal A Gazeta.

Segundo ele, a BR 262 é uma via estratégica, pois conecta o Espírito Santo a Minas Gerais e se liga à BR 381 — conhecida como “rodovia da morte” devido à falta de investimentos ao longo dos anos. Renan destacou que a BR 381, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, foi concedida à iniciativa privada e já está recebendo melhorias, com previsão de R$ 10 bilhões em investimentos ao longo de 400 quilômetros.

“Quem faz a ligação de Minas com o Espírito Santo é a BR 262 e essa BR 262 é uma rodovia importante, porque ela liga a BR 381, que é uma outra rodovia super-relevante no Brasil, que sempre foi conhecida como a rodovia da morte, pela falta de investimento”, disse o ministro.

Ele afirmou ainda ter articulado com os governadores Renato Casagrande (PSB-ES) e Romeu Zema (Novo-MG), além do governo federal, para viabilizar a obra. “Nós destinamos recursos (do acordo) de Mariana para garantir a duplicação da BR 262 dentro do Estado do Espírito Santo”, completou, ressaltando que o presidente Lula autorizou a destinação dos valores necessários.