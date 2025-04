Brás Zagotto assumirá nova Secretaria de Limpeza Pública em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prepara uma reestruturação administrativa que prevê a criação da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. A nova pasta será desmembrada da atual Secretaria de Manutenção e Serviços, atualmente sob a gestão do engenheiro agrônomo Ary Roberto Moreira.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Maitan (União), a nova secretaria será responsável pela coordenação dos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, concentrando essas atividades em uma estrutura própria.

A mudança também impactará a forma como os serviços são contratados. Hoje, a empresa Corpus Saneamento e Obras LTDA responde por toda a limpeza urbana do município. No entanto, a administração municipal estuda lançar uma nova licitação nos próximos meses, com divisão dos serviços em lotes. O objetivo é descentralizar as operações e permitir a participação de mais empresas, aumentando a competitividade e a eficiência.

A reformulação ocorre em meio a críticas de vereadores e da população à qualidade dos serviços prestados. Internamente, há a avaliação de que a concentração das atividades em uma única prestadora tem comprometido os resultados. O contrato com a Corpus, firmado na gestão anterior, pode ser encerrado em junho, caso o novo certame seja concluído a tempo.

Zagotto é cotado para liderar nova secretaria

O vereador Brás Zagotto (Podemos), que tem elevado o tom de críticas a empresa terceirizada de Limpeza Pública, nas últimas semanas, atualmente em seu sétimo mandato, é o nome mais cotado para assumir o comando da futura Secretaria de Limpeza Pública. Com ampla experiência em áreas operacionais da prefeitura, Zagotto já liderou as secretarias de Serviços Urbanos, Interior, Defesa Civil e também a Diretoria de Obras.

A nomeação está prevista para o dia 1º de maio. Com sua saída do Legislativo, a primeira suplente do Podemos, Ednalva Marin, de 37 anos, deve assumir a vaga na Câmara Municipal. Formada em Gestão Pública, Ednalva obteve 987 votos nas eleições de 2024 e fará sua estreia no parlamento.

Com a licença da vereadora Renata Sabra Baião Fiório (PP), atualmente à frente da Secretaria de Saúde, a Câmara estava sem representação feminina. A posse de Ednalva deve restaurar esse espaço.

Estratégia política

A mudança é parte da estratégia do prefeito Theodorico Ferraço (PP) de integrar lideranças políticas à gestão municipal e renovar o Legislativo. A prática, adotada em outras gestões, busca dar visibilidade a suplentes e aproximar o poder público das comunidades.