Brasil é considerado o 2º país mais promíscuo do mundo. Você concorda?

Um estudo divulgado pelo site NapLab colocou o Brasil na segunda posição entre os países mais promíscuos do mundo. A análise levou em conta dados de diversas fontes e pesquisas, considerando fatores como a taxa de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a média de parceiros sexuais por pessoa e a aceitação do sexo antes do casamento.

O ranking analisou 45 países. A Austrália lidera a lista, com uma média de 13,3 parceiros sexuais por indivíduo e 81% da população favorável ao sexo antes do casamento. O Brasil aparece logo em seguida, com média de nove parceiros e 61% de aprovação em relação ao sexo antes do matrimônio.

Também figuram entre os dez primeiros colocados Grécia, Chile, Nova Zelândia, Alemanha, Itália, Suíça, Tailândia e África do Sul. Na outra ponta do ranking, a Índia ocupa a última posição.