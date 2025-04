Brasileiros celebram o “Dia do Corno” com bom humor e sarcasmo

Celebrado de forma bem-humorada nesta quinta-feira, 25 de abril, o chamado “Dia do Corn0” virou tradição nas redes sociais como uma brincadeira nacional marcada por memes, piadas e declarações irônicas. Embora não seja uma data oficial, o dia conquistou espaço no calendário popular por abordar, com leveza e sarcasmo, as dores do coração — especialmente as relacionadas à infidelidade.

A expressão “corn0”, de origem pejorativa, é usada para se referir àquele que, segundo o ditado, “é sempre o último a saber”. No entanto, o termo vem sendo ressignificado, ganhando um tom mais descontraído nas redes. Entre risos e publicações virais, internautas compartilham histórias, brincadeiras e até homenagens aos “corn0s assumidos”.

Mais do que uma simples piada, a data revela um traço característico da cultura brasileira: a habilidade de transformar situações difíceis, como traições e términos, em motivos de piada. Para muitos, o humor se torna uma válvula de escape e uma forma de seguir em frente.

Sem qualquer reconhecimento oficial, o “Dia do Corn0” segue firme todos os anos — uma data simbólica que mostra que, quando o assunto é amor, rir ainda pode ser o melhor remédio.