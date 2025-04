C4gão! Suspeito furta peças de mangueira e defeca em escola

Um homem ainda não identificado invadiu uma escola pública, furtou peças de equipamentos de segurança e defecou dentro da unidade de ensino. O ato de vandalismo causou indignação na comunidade escolar.

Segundo informações do site Lagoa CG News, o suspeito levou cabeças de ferro das mangueiras de incêndio da instituição. Além do furto, a presença de fezes em um dos espaços da escola agravou a situação, sendo considerada um desrespeito por funcionários e estudantes.

O crime aconteceu na Escola Estadual Aracy Eudociak, localizada no bairro Tijuca, em Campo Grande (MS). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

