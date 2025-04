Cachoeiro: cota única do IPTU vence nesta terça-feira (15)

Os contribuintes que quiserem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto devem ficar atentos, pois a cota única, que garante abatimento de 10%, vence nesta terça (15).

O boleto está disponível no site da prefeitura de Cachoeiro – www.cachoeiro.es.gov.br e, para acessar, basta clicar no full banner da campanha e digitar CPF, CNPJ ou inscrição imobiliária ao qual o imóvel está vinculado. Uma vez baixado, ele pode ser pago por PIX e por meio dos canais disponibilizados pelo Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Sicredi e Bancoob.

Aqueles que tiverem dificuldade de acesso à internet, para imprimir ou pagar o boleto online, devem procurar a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), que fica à rua 25 de Março, Centro, em frente ao Shopping Cachoeiro. O atendimento está sendo realizado das 12h às 18h, por ordem de chegada. É importante levar CPF, CNPJ ou a inscrição imobiliária.

Parcelamento

Há ainda uma segunda possibilidade para pagamento da dívida: o parcelamento do montante, em até oito vezes, com vencimentos nos dias 15 de abril, 15 de maio, 15 de junho, 15 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro e 15 de outubro, bem como em 17 de novembro.