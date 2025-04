Cachoeiro: Ferraço celebra posse dos aprovados no concurso

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, sob a liderança do prefeito Theodorico Ferraço, se prepara para uma grande conquista para os aprovados no último concurso público municipal. Na manhã desta sexta-feira (4), Ferraço anunciou que os aprovados, assim como os integrantes do cadastro de reserva, tomarão posse no próximo dia 9 de abril. O evento ocorrerá no auditório da Faculdade de Direito de Cachoeiro (FDCI), em dois turnos: às 9h, 356 pessoas receberão suas nomeações, enquanto às 14h, outras 378 farão o mesmo.

O número total de servidores do concurso que serão nomeados chega a 1.060, incluindo os convocados para o cadastro de reserva. O grande feito de efetivar a posse de todos esses aprovados é um reflexo direto da dedicação e da estratégia da gestão de Ferraço, que tem demonstrado não apenas compromisso com os concursos públicos, mas também com a austeridade fiscal, sendo essa uma das grandes marcas da sua administração.

A relação com o nome dos servidores que tomarão posse será publicada em edição extra do Diário Oficial ainda nesta sexta-feira.

Austeridade fiscal: O segredo por trás da efetivação dos concursados

A efetivação desses aprovados foi possível graças ao trabalho minucioso de gestão fiscal eficiente, que se traduziu em uma rigorosa redução de custos com contratos de aluguel e terceirizações. A redução desses gastos permitiu que o município fizesse frente aos custos com a contratação dos novos servidores, assegurando a legalidade e a continuidade dos serviços públicos sem sobrecarregar os cofres municipais.

“Nosso compromisso com a população é garantir que os concursos públicos sejam efetivos, que os aprovados tenham suas nomeações realizadas e que a máquina pública funcione com eficiência e responsabilidade”, afirmou o prefeito Theodorico Ferraço. “A austeridade nas contas públicas foi fundamental para que pudéssemos viabilizar esta grande conquista. Não abrimos mão de nossas responsabilidades fiscais e, ao mesmo tempo, conseguimos entregar aos cachoeirenses um serviço público cada vez mais qualificado”, acrescentou Ferraço.

A boa gestão do prefeito Ferraço também tem se refletido na constante melhoria dos serviços públicos em Cachoeiro e a busca por um atendimento de excelência para a população. Para o prefeito, a melhoria na qualidade de vida da população começa, antes de tudo, com a efetividade dos processos seletivos e com a garantia de estabilidade e qualidade para os servidores públicos.

A confiança na administração e o olhar para o futuro

Com a posse marcada para o dia 9 de abril, o prefeito Ferraço reforça que a continuidade da sua gestão dependerá sempre de um compromisso com o bom uso dos recursos públicos, a valorização dos servidores e a confiança em processos seletivos que atendem ao anseio da sociedade por um serviço público de qualidade.

“Este é um momento de celebração para nossa cidade e para todos os aprovados. É também a confirmação de que, mesmo em tempos desafiadores, é possível administrar com responsabilidade, fazendo escolhas que priorizam o bem-estar da população e o fortalecimento da nossa cidade. Continuaremos a trabalhar com seriedade para garantir um futuro melhor para Cachoeiro de Itapemirim”, finalizou o prefeito.

A cerimônia de posse será uma oportunidade não só para os novos servidores, mas também para toda a população cachoeirense, que pode perceber de perto os frutos de uma gestão que preza pela eficiência, transparência e compromisso com as futuras gerações.