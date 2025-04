Cachoeiro: palestra aborda engajamento na área da saúde

Nesta segunda-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim promoveu a primeira palestra do Programa de Educação Continuada, com o tema “Equipes Brilhantes: Engajamento, Foco em Resultado e Sentimento de Pertencimento”. O evento ocorreu na Faculdade Multivix, com três sessões ao longo do dia: 8h, 10h e 14h.

A atividade foi conduzida pelo professor Gabriel Tebaldi, doutorando em Filosofia, mestre em Educação, empresário, mentor e Head de Trade Marketing na CIVITT. Com linguagem acessível, abordagem prática e inspiradora, o palestrante compartilha conhecimentos e provoca reflexões sobre como fortalecer o espírito de equipe, a colaboração entre colegas e o alinhamento com os objetivos institucionais.

Durante o encontro, os participantes foram convidados a repensar o papel de cada um dentro da organização, entendendo como atitudes cotidianas impactam diretamente nos resultados coletivos. A palestra também destacou a importância do reconhecimento, da escuta ativa, da liderança positiva e do fortalecimento do sentimento de pertencimento no ambiente de trabalho.

“Foram grandes encontros. O objetivo da secretaria é valorizar os profissionais do Sistema Único de Saúde e promover um ambiente mais humano, acolhedor e eficiente, por meio de ações que incentivem o aprendizado contínuo e a motivação pessoal e profissional”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório.

A iniciativa foi aberta a todos os trabalhadores da secretaria de saúde do município e os residentes médicos da Multivix.