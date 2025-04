Cachoeiro promove feira de produtos da Páscoa a partir do dia 15

Contagem regressiva para o 1º Arts na Praça: Páscoa, Sabores e Encantos. O evento, realizado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), acontecerá entre os dias 15 (terça) e 17 (quinta) deste mês e nos dias 19 (sábado) e 20 (domingo), na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio.

A feira entrará em funcionamento na semana que antecede a Páscoa e, além de oferecer produtos relacionados ao tema, também contará com apresentações culturais, como atrações musicais e oferta de atividades voltadas para o público infantil, um espaço atraente para as famílias.

Ela é viabilizada pelo município por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), como forma de reforçar o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento econômico, a inclusão produtiva e a geração de trabalho e renda.

Com o evento, Cachoeiro fortalece pequenos negócios, o setor artesanal e gastronômico, pois ao abrir o espaço público garante que empreendedores pouco conhecidos ampliem seus mercados ao entrarem em contato com novos consumidores.

Além da parceria com a Acisici, a iniciativa conta com suporte do governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), que busca fomentar o empreendedorismo local.

1º Arts na Praça: Páscoa, Sabores e Encantos

Horário de funcionamento:

Terça (15), Quarta (16) e Quinta (17): 16h às 22h

Sábado: 16h às 22h

Domingo 08h às 12h