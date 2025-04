Cachoeiro realiza etapa municipal da Conferência LGBTQIA+

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), realiza neste sábado (26), das 8h às 17h, no Palácio Bernardino Monteiro, a etapa municipal da 4ª Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

O tema da conferência será “Construindo a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+”, e as propostas discutidas terão como objetivo o enfrentamento da discriminação contra as pessoas e a promoção de seus direitos humanos e cidadania.

O evento tem o objetivo de proporcionar momentos de diálogo, contribuindo para a formulação de políticas públicas mais justas, alinhadas às necessidades reais do público alvo.

As etapas municipais e estaduais têm caráter preparatório, mobilizador e propositivo para a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, programada para 21 a 25 de outubro, em Brasília-DF.

De acordo com o secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer, o processo de retomada das conferências é muito importante para que a cidade se reúna e discuta as demandas e necessidades da população LGBTQIA+.

“Nosso papel enquanto Gestão Pública é promover Cidadania e Direitos Humanos. A Conferência é o espaço adequado para isso. É ali que a sociedade civil e o poder público vão se encontrar para elencar os problemas e pensar as soluções que vão fundamentar a formulação de políticas públicas realmente inclusivas e efetivas”, enfatizou Parraro.

