Cachoeiro realiza mutirão para atendimentos com fisioterapia

Com o objetivo de agilizar os atendimentos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim realizará, nos dias 29 e 30 de abril, o segundo mutirão de triagem com fisioterapeutas no Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf). A ação vai atender 140 pacientes que aguardavam na fila por avaliação.

O esforço coletivo da equipe da saúde foi essencial para garantir o agendamento de todos os atendimentos, que fazem parte de uma força-tarefa da secretaria para reduzir e, futuramente, zerar a fila de espera por atendimento fisioterapêutico no município.

“Nosso foco é humanizar o atendimento e garantir que cada paciente receba o cuidado que precisa no tempo certo. A dedicação da equipe tem sido fundamental para que a gente avance cada vez mais nesse objetivo”, afirma o coordenador de Fisioterapia, Demetrius Araújo Nascimento.

Durante o mutirão, os pacientes serão avaliados por profissionais especializados, que definirão os protocolos de tratamento conforme a necessidade individual de cada um. A expectativa é que, com ações como essa, o fluxo de atendimento se torne mais ágil e eficiente.

O primeiro mutirão, realizado anteriormente, já apresentou resultados positivos, contribuindo para o avanço significativo na redução da demanda reprimida.

A Secretaria de Saúde reforça o compromisso com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população e informa que novas ações como essa continuarão sendo promovidas ao longo do ano.