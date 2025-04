Cachoeiro recebe Sarau Verbo Intransitivo neste sábado (26)

O Grupo Anônimos de Teatro realiza, neste sábado (26), uma nova edição do Sarau Verbo Intransitivo. O evento acontece a partir das 19h, na Praça de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim. A entrada é gratuita.

Nesta edição, o sarau leva à cena apresentações que remetem às Poéticas Urbanas: dança contemporânea, rap, arte drag, dentre outras.

Sarau Verbo Intransitivo

O Sarau Verbo Intransitivo é realizado desde 2009 por artistas cachoeirenses e nasceu das inquietações artísticas da poetisa e professora Milena Paixão e do ator Luiz Carlos Cardoso.

A iniciativa surgiu com o intuito de reunir jovens artistas da cidade para um encontro de expressões artísticas e troca de experiências. Em 2025, a programação contará com três edições, que acontecerão quinzenalmente, em diferentes espaços culturais do centro da cidade.

Programação

Sobem ao palco os artistas Alessandra Biato, Milena Paixão, Luiz Carlos Cardoso, Zé Ricardo, Chris Estéticah, Karen Lancelot, João Vitor Gobbi e Predok. O Sebo Overdose também irá vender livros e outras publicações.

A primeira edição, realizada no último dia 11, teve como tema o cantor e compositor Sérgio Sampaio. O evento ainda contará com uma nova edição no dia 10 de maio, na Casa dos Braga, com uma homenagem às mães e às mulheres.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do edital nº 04/2023 – Diversidade Cultural Capixaba – Incentivo à Leitura, com apoio da Secretaria da Cultura (Secult).

Homenagem Póstuma

Realizado pelo Grupo Anônimos de Teatro, o Sarau Verbo Intransitivo também irá homenagear o ator e diretor Marco Antônio Reis, que faleceu neste mês. O artista integrava a Cia. Nós de Teatro, fomentando o teatro em Cachoeiro. Marco também era dramaturgo, contador de histórias, mediador de leitura, produtor cultural e professor de teatro, à frente do Centro Cultural Luz del Fuego.

Serviço – Sarau Verbo Intransitivo

Edição “Poéticas Urbanas”

26 de abril – sábado, 19h

Praça de Fátima

Entrada gratuita