Café: produtores devem regularizar recolhedoras para evitar interdição

As máquinas recolhedoras de café que estiverem fora das normas de segurança do Ministério do Trabalho e Emprego serão lacradas e interditadas nesta colheita. As máquinas compradas antes de 2024, ainda não possuem os ajustes necessários para garantir a segurança dos produtores na operação.

As fiscalizações nas propriedades rurais durante o período serão mais rigorosas e a orientação é que os produtores se atentem à regularização de seus equipamentos, pois não haverá tolerância para irregularidades.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/cafe-produtores-devem-regularizar-recolhedoras-para-evitar-interdicao/