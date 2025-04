Câmara de Cachoeiro cria comenda em homenagem a Theodorico Ferraço

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim aprovou, por unanimidade, a criação da Comenda “Theodorico de Assis Ferraço”, durante a sessão ordinária realizada na última segunda-feira (22). A honraria, instituída por meio do Projeto de Resolução 5/2025, presta homenagem a um dos nomes mais influentes da política capixaba e atual prefeito do município.

A comenda será concedida anualmente a personalidades que tenham concorrido ao cargo de prefeito de Cachoeiro, independentemente de terem sido eleitas, desde que tenham demonstrado relevante atuação em prol do interesse público e do desenvolvimento da cidade.

Autor da proposta, o vereador Marcelinho Fávero (União Brasil) destacou o legado do homenageado. “É impossível falar de Cachoeiro sem lembrar da marca de Ferraço. Da Avenida Beira Rio à Linha Vermelha, do Hospital do Aquidaban ao Instituto do Coração, são obras que transformaram o município. Esta comenda reconhece não apenas sua trajetória, mas também sua defesa incansável da democracia”, afirmou.

Com cinco mandatos à frente da Prefeitura de Cachoeiro, além de sete mandatos como deputado estadual e uma passagem pela presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Theodorico Ferraço se consolidou como uma figura central na história política do estado.

Emocionado com a homenagem, Ferraço agradeceu o reconhecimento. “Dediquei minha vida à política com um único objetivo: melhorar a vida do povo de Cachoeiro. Ver meu nome associado a uma comenda que valoriza o compromisso com a cidade é uma honra que me comove profundamente”, declarou o prefeito.

A Comenda “Theodorico de Assis Ferraço” deve se tornar um marco no calendário oficial do Legislativo municipal, simbolizando o reconhecimento àqueles que, com dedicação e espírito público, contribuem para o avanço da cidade.